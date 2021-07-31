По факту кражи напольной плитки с территории нижнеломовской больницы возбуждено дело Криминал

Пенза, 31 июля 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи напольной плитки в количестве 56 штук с территории межрайонной больницы в Нижнем Ломове Пензенской области.

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«После просмотра записей камер видеонаблюдения подозрение стражей порядка пало на нескольких жителей Нижнего Ломова 1972, 1976, 1984 и 1996 годов рождения. Один из граждан ранее привлекался к уголовной ответственности. Также среди них была женщина, которая оказалась сотрудницей данной больницы», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем отмечается, что подозреваемые дали признательные показания, в настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.

«Похищенное имущество было изъято», — уточняется в тексте.