Жительница Пензы перевела мошеннику 655 тыс. рублей Криминал

Пенза, 31 июля 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, жертвой которого стала жительница Пензы 1959 года рождения, перечислившая злоумышленнику 655 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Женщина пояснила, что в 2018 году она играла на бирже, в результате чего выиграла 853 тыс. долларов, однако вывести деньги на свою банковскую карту не смогла. Также гражданка не помнила сайт, на котором она осуществляла данные операции», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в июне 2021 года пензячка стала на различных интернет-ресурсах оставлять просьбу о помощи в выводе денег.

«Через некоторое время ей на телефон позвонил неизвестный, который представился юристом из Калининграда. Незнакомец сообщил, что ее денежные средства обнаружены в одном из швейцарских банков. Для возврата денег мужчина попросил гражданку перечислить ему 655 тыс. рублей. Воспользовавшись услугами кассира банка, жительница Пензы перевела указанную сумму на счет, предоставленный злоумышленником. После перечисления денежных средств мнимый юрист перестал выходить на связь», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время полицейские принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.