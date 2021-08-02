Полицейские раскрыли серию краж велосипедов в Заречном Криминал

Заречный, 2 августа 2021. PenzaNews. Полицейские раскрыли серию краж велосипедов, совершенных в Заречном Пензенской области с мая по июнь 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Сотрудниками полиции была установлена причастность жителя Заречного 1968 года рождения к совершению данных преступлений. Несколько велосипедов было обнаружено и изъято. В ходе проведения допроса подозреваемый признался в содеянном и раскаялся. По словам мужчины, ранее он владел собственным велосипедом, который в процессе эксплуатации пришел в негодность. Так как у злоумышленника не было денег, чтобы купить желаемую модель, он решил совершать кражи понравившихся велосипедов, принадлежащих жителям Заречного. Впоследствии он распоряжался ими по собственному усмотрению», — сказано в пресс-релизе.

В нем особо обращается внимание на то, что во время расследования уголовного дела мужчина, по имеющейся информации, продолжил совершать кражи, в связи с чем мера пресечения в отношении него была изменена на домашний арест.

«Учитывая обстоятельства, мотивы и личность подозреваемого в настоящее время планируется проведение в отношении мужчины психолого-психиатрической экспертизы, по результатам которой уголовное дело будет передано в суд», — поясняется в тексте.