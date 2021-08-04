В Пензе вынесен приговор мужчине, забившему знакомого до смерти Криминал

Пенза, 4 августа 2021. PenzaNews. 38-летний житель Пензы, до смерти забивший знакомого в квартире дома на улице Пушанина, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что днем 5 апреля 2021 года злоумышленник встретил своего знакомого на улице и предложил ему совместно употребить спиртное. Тот ответил согласием. Придя в квартиру злоумышленника в доме по улице Пушанина, мужчины начали употреблять алкоголь. В ходе общения между ними возник конфликт, они начали оскорблять друг друга нецензурными выражениями. В процессе начавшейся драки хозяин квартиры повалил гостя на пол, сел на него сверху и нанес ему не менее 20 ударов руками по лицу, голове, грудной клетке, рукам и ногам. После избиения злоумышленник поднял гостя с пола и положил на диван. Утром следующего дня он ушел из квартиры, решив, что потерпевший спит», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что мужчина вернулся через несколько часов, увидел так и не проснувшегося приятеля и вызвал скорую помощь, представители которой констатировали смерть потерпевшего.

«Кроме того, 10 января 2021 года злоумышленник похитил золотую цепочку из сумки своей знакомой, находившейся у него в гостях. Впоследствии он сдал похищенное в комиссионный магазин. Женщине причинен материальный ущерб в размере более 16 тыс. рублей», — пояснили в СУ СКР, уточнив, что данное деяние квалифицировано по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что ранее житель Пензы был судим за грабеж и оскорбление представителя власти.