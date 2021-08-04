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Житель Чечни задержан в Пензе по подозрению в распространении наркотиков

16:13 | 04.08.2021 | Криминал

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Пенза, 4 августа 2021. PenzaNews. Житель Чечни 1991 года рождения, подозреваемый в распространении наркотиков, задержан в лесополосе на Западной поляне Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России по Пензенской области.

Житель Чечни задержан в Пензе по подозрению в распространении наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что злоумышленник прибыл в Пензу в июле текущего года с целью оборудования тайников с наркотическим средством. Установлено, что мужчина продавал наркотики через «закладки», которые оборудовал в лесополосе Первомайского района. Приготовленные для сбыта вещества он хранил в арендованной квартире», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в жилище подозреваемого было обнаружено более 1 тыс. 585 гриппер-пакетов с наркотическим средством общей массой около 500 граммов.

«Мужчина дал признательные показания. По его словам, данное наркотическое вещество он забрал в тайнике на территории Тамбова», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

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