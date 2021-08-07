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В Сердобске осужден мужчина, вынуждавший детей присылать ему интимные фото

10:01 | 07.08.2021 | Криминал

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Сердобск, 7 августа 2021. PenzaNews. 32-летний житель города Сердобска Пензенской области признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», а также ч. 3 ст. 135 УК РФ «Развратные действия». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Сердобске осужден мужчина, вынуждавший детей присылать ему интимные фото. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что с июня 2016 года по октябрь 2019-го мужчина 1988 года рождения, находясь на территории Сердобского района, с использованием мобильных телефонов, подключенных к интернету, в социальной сети знакомился и вступал в переписку с несовершеннолетними девочками в возрасте от 11 до 15 лет, просил их прислать ему фото- и видеоматериалы интимного характера, некоторым из потерпевших отправлял свои фото подобного содержания, вел переписку с подростками на сексуальные темы. Часть потерпевших в силу малолетнего возраста отвечали согласием, двух несовершеннолетних он понуждал присылать ему фото- и видео под угрозой распространения сведений личного характера», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе расследования потерпевшими по делу были признаны семеро детей из Пензенской, Воронежской, Челябинской, Тульской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

«Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим запретом заниматься педагогической или иной трудовой деятельностью, связанной с непосредственным контактом с несовершеннолетними, сроком на 15 лет», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

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