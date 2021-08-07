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Под Пензой женщина оформила кредит и перевела мошенникам около 890 тыс. рублей

11:23 | 07.08.2021 | Криминал

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Пенза, 7 августа 2021. PenzaNews. Жительница Городищенского района Пензенской области, ставшая жертвой телефонного мошенничества, оформила кредит и перевела злоумышленникам около 890 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Под Пензой женщина оформила кредит и перевела мошенникам около 890 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить данные незаконные операции, мнимый специалист предложил гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет. После этого женщина подала заявку на оформление и получила денежные средства», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем она перевела более 889 тыс. рублей на телефонные номера, названные злоумышленником.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», — поясняется в тексте.

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