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Под Кузнецком с территории бывшего детского лагеря украдено ограждение

09:50 | 09.08.2021 | Криминал

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Пенза, 9 августа 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи 100 метров металлического ограждения стоимостью 43,5 тыс. рублей с территории бывшего детского оздоровительного лагеря около села Тихменево Кузнецкого района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Под Кузнецком с территории бывшего детского лагеря украдено ограждение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подозрение стражей порядка пало на ранее судимого жителя Кузнецка 1993 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по словам мужчины, он сдал похищенное имущество в пункт приема металлолома в Кузнецке.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отмечается в тексте.

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