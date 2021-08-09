Подозреваемые в краже 200 тыс. рублей у пензенских пенсионеров задержаны в другом регионе Криминал

Пенза, 9 августа 2021. PenzaNews. Двое мужчин, подозреваемых в краже 200 тыс. рублей у проживающих в Пензе пенсионеров, которые приняли незнакомцев за работников газовой службы, задержаны на территории другого региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе поступило сообщение от местной жительницы 1944 года рождения. Пенсионерка рассказала, что из ее квартиры было похищено 200 тыс. рублей. Их пропажу пожилая женщина обнаружила спустя час после того, как в ее жилище побывали двое мужчин, представившихся сотрудниками газовой службы. Молодые люди встретили супруга заявительницы в подъезде, когда мужчина возвращался домой. Он впустил их в квартиру под предлогом проверки газового оборудования», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что лжегазовщики убедили супружескую пару в необходимости замены плиты, для чего требовалось написать заявление и внести предоплату в сумме 5 тыс. рублей.

«Пенсионерка передала 5-тысячную купюру, осмотрев которую, незнакомцы сказали, что она ненадлежащего качества. Тогда женщина пошла в комнату, где хранились ее денежные средства, и взяла другую купюру. Пока пожилая чета писала заявление под диктовку одного мужчины, второй проник в комнату и похитил деньги в сумме 195 тыс. рублей. Затем злоумышленники пообещали супругам доставить новую плиту в течение часа и скрылись в неизвестном направлении. Когда в установленное время плиту не привезли, пожилые люди поняли, что стали жертвами злоумышленников и обратились в полицию», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что сотрудниками уголовного розыска была установлена машина, на которой передвигались мужчины.

«Данный автомобиль был обнаружен сотрудниками ДПС в Ульяновской области. В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое жителей Рязанской области 1989 и 1976 годов рождения, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Мужчины были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. В ходе допроса было установлено, что злоумышленники действовали по предварительному сговору: в их планах было мошенническим путем завладеть деньгами под предлогом замены газовой плиты. Один из них сознался в краже 195 тыс. рублей», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», из которого выделено еще одно — по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».