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Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке коллекционного значка

15:48 | 09.08.2021 | Криминал

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Пенза, 9 августа 2021. PenzaNews. Жительница Пензы 1963 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке коллекционного значка через интернет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке коллекционного значка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданка пояснила, что в социальной сети «Одноклассники» обнаружила объявление о продаже коллекционного значка стоимостью 7 тыс. рублей. В ходе переписки на сайте она договорилась с незнакомцем о покупке. Гражданка перечислила на банковский счет неизвестного указанную сумму. После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь. Женщина товар так и не получила», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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