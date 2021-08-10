В Пензе вынесен приговор по делу о нелегальном банке Криминал

Пенза, 10 августа 2021. PenzaNews. Приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, расследование которого осуществлялось при взаимодействии сотрудников региональных управлений СКР, ФСБ и межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу, вынесен в Пензе.

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«Следствием и судом установлено, что не позднее 2009 года группой лиц организована деятельность нелегального банка, услуги которого были востребованы в предпринимательской среде. Для проведения незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств была создана так называемая «обнальная» площадка с установлением платы в размере не менее 3% от суммы незаконно обналиченных денег», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что соучастники создавали так называемые «технические» фирмы с возможностью их дистанционного банковского обслуживания, заключали фиктивные договоры на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг с теми клиентами, которые нуждались в обналичивании денег.

«В период с 2009 по 2015 годы объем обналиченных нелегальным банком денежных средств составил более 2,1 млрд. рублей; полученный участниками организованной группы доход — более 94 млн. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

В тексте отмечается, что по данному уголовному делу осужден 21 человек: шестерым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 4,5 лет с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, остальным 15-ти соучастникам — от 2 до 3,5 лет лишения свободы условно.

«Приговор не вступил в законную силу», — сказано в сообщении.