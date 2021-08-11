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В Пензе три человека умерли из-за отравления алкоголем на свадьбе

15:24 | 11.08.2021 | Криминал

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Пенза, 11 августа 2021. PenzaNews. Три человека умерли в результате отравления спиртосодержащей жидкостью на свадьбе в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе три человека умерли из-за отравления алкоголем на свадьбе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 6 августа 2021 года в Пензе в ходе празднования свадьбы несколько человек употребляли спиртосодержащую продукцию, приобретенную одним из организаторов праздника не в официальных торговых точках. Впоследствии у гостей, присутствовавших на свадьбе, ухудшилось самочувствие. В результате двое мужчин 1950 и 1970 годов рождения и женщина 1978 года рождения скончались в течение следующих двух дней после мероприятия, еще две женщины 1976 и 1973 годов рождения госпитализированы с признаками отравления», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Сотрудниками отдела по расследованию особо важных дел и криминалистами следственного управления проведен осмотр места происшествия, изъята оставшаяся спиртосодержащая жидкость, тара из-под алкоголя, осуществляется комплекс иных следственных действий, направленных на установление происхождения алкоголя, точек его сбыта, а также всех лиц, причастных к совершенному преступлению», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что по делу назначены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы.

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