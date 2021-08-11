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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту нападения на женщину в лесу около кладбища

16:52 | 11.08.2021 | Криминал

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Пенза, 11 августа 2021. PenzaNews. Уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» возбуждено по факту нападения на жительницу Пензы 1981 года рождения в лесополосе около Ново-Западного кладбища в вечернее время, когда та возвращалась с работы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту нападения на женщину в лесу около кладбища. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что инцидент произошел 2 августа.

«Гражданка рассказала, что неизвестный мужчина причинил ей телесные повреждения и отобрал у нее сумку, в которой находились сотовый телефон, кошелек с деньгами в сумме около 11 тыс. рублей, а также ключи от квартиры», — сказано в пресс-релизе.

В тексте поясняется, что место преступления было обследовано кинологом с собакой, в итоге удалось обнаружить пустую сумку потерпевшей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый житель города Пензы 1970 года рождения», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что в настоящее время он находится под стражей.

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