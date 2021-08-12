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В Кузнецком районе водитель попытался дать взятку сотруднику ГИБДД

13:18 | 12.08.2021 | Криминал

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Пенза, 12 августа 2021. PenzaNews. Водитель, находившийся за рулем автомобиля, не имея права управления транспортным средством, попытался дать взятку сотруднику ГИБДД в Кузнецком районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Кузнецком районе водитель попытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«10 августа 2021 года во время несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками Госавтоинспекции на улице Ленина около дома №350Б в селе Поселки Кузнецкого района был остановлен автомобиль «ВАЗ-21154». За рулем транспортного средства находился мужчина 1986 года рождения, который управлял автомобилем, будучи лишенным права управления», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что мужчина неоднократно предлагал денежное вознаграждение за несоставление протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ.

«Инспектор предупредил гражданина, что дача взятки должностному лицу предусматривает уголовное наказание, но водитель положил в открытый бардачок патрульного автомобиля денежные средства в размере 5 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что по данному факту организована проверка.

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