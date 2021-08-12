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В Пензе мужчина инсценировал ограбление, чтобы присвоить около 1,8 млн. рублей

14:26 | 12.08.2021 | Криминал

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Пенза, 12 августа 2021. PenzaNews. Житель Пензы инсценировал ограбление, чтобы присвоить чужие денежные средства в размере около 1,8 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе мужчина инсценировал ограбление, чтобы присвоить около 1,8 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«25 июля 2021 года в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе поступило сообщение от жителя Первомайского района 1986 года рождения. Мужчина рассказал, что неизвестные лица распылили ему в лицо перцовый баллончик и похитили из его автомашины сумку, в которой находились денежные средства в сумме 1 млн. 781 тыс. рублей. [...] В ходе осмотра места происшествия и опроса потерпевшего у полицейских возникли сомнения в достоверности его слов», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что впоследствии пензенец признался во лжи.

«В ходе допроса он пояснил, что накануне денежные средства ему передал его друг и попросил отвезти их в Москву своему знакомому. Злоумышленник изначально не собирался выполнять просьбу товарища и решил, что инсценирует совершение преступления, а затем распорядится деньгами по своему усмотрению. В частности, он хотел погасить имеющийся кредит, а остальные средства потратить на себя», — отметили в УМВД.

В управлении пояснили, что после получения спортивной сумки с деньгами мужчина спрятал ее в гараже приятеля, а сам направился к АЗС, неподалеку от которой позвонил другому знакомому и убедил его приехать под предлогом оказания помощи с якобы сломавшейся машиной.

«Мужчина пояснил, что необходимо разбить окно, так как из строя вышел центральный замок зажигания. Приятель выполнил его просьбу и уехал. Затем мужчина, оставшись один в машине, распылил перцовый баллончик себе в лицо и направился на автозаправочную станцию, откуда и вызвал полицию», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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