По факту оскорбления полицейских в Каменке возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 12 августа 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту оскорбления двоих инспекторов дорожно-патрульной службы в городе Каменке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в вечернее время 7 августа 2021 года сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Каменскому району на улице Советской города Каменки остановили автомобиль, которым управлял подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, совершая административное правонарушение. В ходе оформления административного материала мужчина, будучи недовольным законными действиями полицейских, публично высказал в их адрес нецензурные и непристойные слова», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что подозреваемый — мужчина 1994 года рождения.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавляется в тексте.