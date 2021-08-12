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По факту оскорбления полицейских в Каменке возбуждено уголовное дело

17:45 | 12.08.2021 | Криминал

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Пенза, 12 августа 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту оскорбления двоих инспекторов дорожно-патрульной службы в городе Каменке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

По факту оскорбления полицейских в Каменке возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в вечернее время 7 августа 2021 года сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Каменскому району на улице Советской города Каменки остановили автомобиль, которым управлял подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, совершая административное правонарушение. В ходе оформления административного материала мужчина, будучи недовольным законными действиями полицейских, публично высказал в их адрес нецензурные и непристойные слова», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что подозреваемый — мужчина 1994 года рождения.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавляется в тексте.

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