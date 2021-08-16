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Под Пензой за заведомо ложный донос осуждена женщина, обвинившая знакомого в изнасиловании

12:19 | 16.08.2021 | Криминал

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Пенза, 16 августа 2021. PenzaNews. Жительница Пензенского района Пензенской области, обвинившая знакомого в изнасиловании, которого тот не совершал, признана судом виновной по ч. 2 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Под Пензой за заведомо ложный донос осуждена женщина, обвинившая знакомого в изнасиловании. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия и суда, днем 12 апреля 2021 года жительница Пензенского района – женщина 1976 года рождения обратилась в ОМВД России по Пензенскому району и сообщила, что ее изнасиловал знакомый», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления, женщина написала заявление о привлечении знакомого к ответственности по ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование».

Из сообщения следует, что в ходе доследственной проверки жительница Пензенского района призналась во лжи.

«Свой поступок она объяснила тем, что обиделась на знакомого, так как он не передал ей обещанные денежные средства за половой акт», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что женщине назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, при этом приговор суда пока не вступил в законную силу.

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