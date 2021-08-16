Пенсионерка отдала незнакомцу 80 тыс. рублей, пытаясь помочь якобы попавшей в ДТП дочери Криминал

Пенза, 16 августа 2021. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы 1926 года рождения отдала незнакомцу 80 тыс. рублей, пытаясь помочь своей дочери, якобы попавшей в ДТП. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«Пенсионерка рассказала, что ей позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что ее дочь является участником ДТП, чтобы не привлекать ее к ответственности, требуется передать денежные средства в сумме 100 тыс. рублей потерпевшей стороне. Пожилая женщина поверила словам незнакомца и передала водителю такси деньги в сумме 80 тыс. рублей. Позже гражданка поняла, что ее обманули», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что полицейским удалось вычислить таксиста, приезжавшего к женщине.

«Сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан водитель автомобиля «Renault Sandero», который пояснил, что ему поступил заказ забрать пакет и отвезти к дому по улице 8 Марта. Там к нему подошел мужчина, который забрал пакет», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».