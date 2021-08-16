EN
20:49:57 Понедельник, 16 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пенсионерка отдала незнакомцу 80 тыс. рублей, пытаясь помочь якобы попавшей в ДТП дочери

17:42 | 16.08.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 16 августа 2021. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы 1926 года рождения отдала незнакомцу 80 тыс. рублей, пытаясь помочь своей дочери, якобы попавшей в ДТП. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Пенсионерка отдала незнакомцу 80 тыс. рублей, пытаясь помочь якобы попавшей в ДТП дочери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пенсионерка рассказала, что ей позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что ее дочь является участником ДТП, чтобы не привлекать ее к ответственности, требуется передать денежные средства в сумме 100 тыс. рублей потерпевшей стороне. Пожилая женщина поверила словам незнакомца и передала водителю такси деньги в сумме 80 тыс. рублей. Позже гражданка поняла, что ее обманули», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что полицейским удалось вычислить таксиста, приезжавшего к женщине.

«Сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан водитель автомобиля «Renault Sandero», который пояснил, что ему поступил заказ забрать пакет и отвезти к дому по улице 8 Марта. Там к нему подошел мужчина, который забрал пакет», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Новости партнеров
Читайте также
Стал известен соперник РК «Локомотив-Пенза» в полуфинале Кубка России Мельниченко высказался на тему поборов в детсадах и школах
В Пензе планируется провести массовый заезд в футболках цветов флага России В Пензенской области 100% школьников обеспечены бесплатными учебниками — Воронков
В пензенском центре СВМП начат демонтаж старого КТ-аппарата с целью установки нового Под Пензой за заведомо ложный донос осуждена женщина, обвинившая знакомого в изнасиловании
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама