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Мошенники выманили у жительницы Пензы 700 тыс. рублей

14:58 | 17.08.2021 | Криминал

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Пенза, 17 августа 2021. PenzaNews. Мошенники выманили у жительницы Пензы 1971 года рождения 700 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Мошенники выманили у жительницы Пензы 700 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником безопасности Центрального банка Москвы. Незнакомец сообщил, что на имя гражданки подана заявка на оформление кредита в сумме 6,5 млн. рублей. На это она ответила, что никаких заявок не оставляла», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем собеседник убедил ее взять кредит на 300 тыс. рублей якобы для отмены заявки.

«Женщина поверила его словам и оформила кредит на эту сумму. На этом мошенники не остановились. По телефону они убедили гражданку оформить еще два кредита в различных банках. Все денежные средства женщина перевела на несколько абонентских номеров. Позже жительница Пензы осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составила 700 тыс. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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