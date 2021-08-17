Мошенники выманили у жительницы Пензы 700 тыс. рублей Криминал

Пенза, 17 августа 2021. PenzaNews. Мошенники выманили у жительницы Пензы 1971 года рождения 700 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником безопасности Центрального банка Москвы. Незнакомец сообщил, что на имя гражданки подана заявка на оформление кредита в сумме 6,5 млн. рублей. На это она ответила, что никаких заявок не оставляла», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем собеседник убедил ее взять кредит на 300 тыс. рублей якобы для отмены заявки.

«Женщина поверила его словам и оформила кредит на эту сумму. На этом мошенники не остановились. По телефону они убедили гражданку оформить еще два кредита в различных банках. Все денежные средства женщина перевела на несколько абонентских номеров. Позже жительница Пензы осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составила 700 тыс. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».