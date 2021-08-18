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Жительница Пензы нанесла мужу ножевое ранение, возбуждено дело

11:26 | 18.08.2021 | Криминал

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Пенза, 18 августа 2021. PenzaNews. Уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено по факту нанесения жительницей Пензы ножевого ранения своему супругу в квартире дома на проспекте Строителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Жительница Пензы нанесла мужу ножевое ранение, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что 14 августа 2021 года в квартире по проспекту Строителей между супругами возникла ссора по причине того, что муж подозреваемой пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта мужчина стал причинять женщине телесные повреждения. За мать заступился сын 2010 года рождения. Мужчина стал агрессивно вести себя по отношению к мальчику. Глядя на такую картину, женщина побежала на кухню, схватила нож и нанесла ножевое ранение своему мужу», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что пострадавший был госпитализирован.

«Женщина в содеянном созналась. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отмечается в сообщении.

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