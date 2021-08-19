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Полицейские раскрыли кражу денег из офиса организации в Пензе

15:29 | 19.08.2021 | Криминал

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Пенза, 19 августа 2021. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу денежных средств в размере 20 тыс. рублей, принадлежащих генеральному директору организации, которые были похищены из тумбочки в офисе в Пензе, куда злоумышленник проник, воспользовавшись ключами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Полицейские раскрыли кражу денег из офиса организации в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе был установлен и задержан местный житель 1992 года рождения, причастный к совершению преступления», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«По его словам, деньги он потратил на личные нужды», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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