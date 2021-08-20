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Девять человек задержаны в Пензенской области по делу об инсценировках ДТП

09:08 | 20.08.2021 | Криминал

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Пенза, 20 августа 2021. PenzaNews. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области совместно с представителями Росгвардии пресекли деятельность девятерых человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Девять человек задержаны в Пензенской области по делу об инсценировках ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием установлено, что с мая 2016 года по март 2018 года на территории города Пензы и Пензенской области действовала преступная группа лиц, занимающаяся мошенничеством в сфере автострахования. В нее входили девять жителей Пензы и Пензенской области 1981–1994 годов рождения. Фигуранты уголовного дела имитировали совершение дорожно-транспортных происшествий, используя в этих целях автомобили бизнес-класса. Один из подозреваемых занимался поиском лиц из числа своих родственников и знакомых, предлагая им принять участие в совершении фиктивных ДТП за денежное вознаграждение», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что, согласно материалам уголовного дела, подозреваемые незаконно получили от страховых компаний около 2 млн. рублей, инсценировав около 20 подобных ДТП.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», — отметили в пресс-службе.

В УМВД уточнили, что предполагаемому организатору преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным фигурантам — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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