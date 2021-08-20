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В Заречном ссора между сожителями из-за сигареты закончилась ножевым ранением

15:30 | 20.08.2021 | Криминал

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Заречный, 20 августа 2021. PenzaNews. Ссора между сожителями, произошедшая в квартире одного из домов на проспекте 30-летия Победы в Заречном Пензенской области, закончилась ножевым ранением мужчины 1982 года рождения, который в результате был госпитализирован. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Заречном ссора между сожителями из-за сигареты закончилась ножевым ранением. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники полиции выяснили, что ножевое ранение мужчине нанесла его сожительница – женщина 1972 года рождения, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности. По словам гражданки, с утра они стали распивать спиртные напитки. Ближе к обеду мужчина попросил у своей спутницы закурить, а та ему отказала, мотивировав тем, что он еще больше опьянеет. Хозяина квартиры данный ответ разозлил, и он стал причинять женщине телесные повреждения — наносить удары по голове. Злоумышленница схватила нож и нанесла своему сожителю один удар ножом в брюшную полость», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что затем женщина вызвала бригаду скорой помощи.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»]», — уточняется в сообщении.

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