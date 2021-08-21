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Жительница Кузнецка лишилась 1,4 млн. рублей в надежде на дополнительный заработок

13:15 | 21.08.2021 | Криминал

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Кузнецк, 21 августа 2021. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области 1986 года рождения лишилась 1,4 млн. рублей, стремясь заработать денег. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Жительница Кузнецка лишилась 1,4 млн. рублей в надежде на дополнительный заработок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что в начале июня в группе в приложении Telegram обнаружила объявление о дополнительном заработке. Данная информация гражданку заинтересовала, и она установила на свой мобильный телефон два приложения, а затем зарегистрировалась на платформе. На баланс личного кабинета жительница Кузнецка со своей банковской карты внесла 1,4 млн. рублей», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что в конце июля кузнечанка из новостей узнала о задержании сотрудниками правоохранительных органов основателя компании, на платформе которой она зарегистрировалась.

«Данная новость взволновала женщину, и она попыталась зайти в личный кабинет, но ей это не удалось. Жительница Кузнецка осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию», — пояснили в УМВД.

В пресс-службе уточнили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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