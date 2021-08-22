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В Пензе конфликт между соседями закончился порчей имущества

10:34 | 22.08.2021 | Криминал

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Пенза, 22 августа 2021. PenzaNews. Конфликт между двумя соседями в Пензе закончился порчей имущества: женщина 1950 года рождения разбила телевизор и микроволновую печь в комнате мужчины 1979 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе конфликт между соседями закончился порчей имущества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам гражданки, между ней и ее соседом на почве длительных неприязненных отношений возник конфликт. Гражданка не справилась с эмоциями и решила таким образом отомстить своему обидчику», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что сумма причиненного ущерба составила более 20,5 тыс. рублей.

Из сообщения следует, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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