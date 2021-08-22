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Полицейские вычислили двоих граждан, причастных к выращиванию конопли и сбыту марихуаны

13:30 | 22.08.2021 | Криминал

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Пенза, 22 августа 2021. PenzaNews. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области вычислили двоих граждан — мужчину и женщину, причастных к выращиванию конопли и сбыту марихуаны.

Полицейские вычислили двоих граждан, причастных к выращиванию конопли и сбыту марихуаны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Данный гражданин выращивал и культивировал коноплю, а затем изготавливал из нее наркотическое средство — марихуану — для дальнейшего сбыта», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что женщина брала у него продукцию под реализацию для дальнейшей продажи конечным потребителям.

«Полицейскими было изъято свыше 1 кг марихуаны. Кроме того, в домовладении жителя Бессоновского района было изъято 78 кустов наркосодержащих растений», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

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