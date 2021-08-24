Уголовное дело возбуждено после снятия пензенцем с карты денег, переведенных ему по ошибке Криминал

Пенза, 24 августа 2021. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено в Пензе после того, как местный житель через банкомат снял со своей карты деньги, переведенные ему по ошибке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В отдел полиции Пензенского района обратилась жительница села Засечного 1997 года рождения. Женщина рассказала, что ошибочно перевела денежные средства в сумме около 21 тыс. рублей на банковскую карту. Собственник данной банковской карты обналичил денежные средства через банкомат в Пензе, тем самым совершив кражу. Сотрудниками уголовного розыска был установлена личность данного гражданина. Им оказался местный житель 1976 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания.