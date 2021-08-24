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Жительница Вадинска лишилась около 600 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника

13:48 | 24.08.2021 | Криминал

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Пенза, 24 августа 2021. PenzaNews. Жительница села Вадинск Пензенской области лишилась около 600 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

Жительница Вадинска лишилась около 600 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что на ее телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности МВД России. Незнакомец сообщил, что злоумышленники на имя гражданки пытаются оформить кредит; чтобы его аннулировать, пенсионерке следует самой оформить кредит и его погасить. Гражданка поверила словам незнакомца, отправилась в банк и оформила на свое имя кредит на сумму 731 тыс. 707 рублей. Под диктовку неизвестного женщина перевела около 600 тыс. рублей на несколько абонентских номеров», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что позднее женщина осознала обман и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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