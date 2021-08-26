Руководитель каменской организации осужден за выдачу фиктивных справок 2-НДФЛ Криминал

Пенза, 26 августа 2021. PenzaNews. Директор одного из обществ с ограниченной ответственностью Каменского района, уличенный в выдаче фиктивных справок 2-НДФЛ, признан судом в Пензе виновным в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что директор одного из обществ с ограниченной ответственностью Каменского района за денежное вознаграждение неоднократно изготавливал и выдавал справки 2-НДФЛ, содержащие заведомо ложные сведения о размере заработной платы, а также вносил фиктивные записи в трудовые книжки нескольких лиц о том, что последние якобы осуществляли трудовую деятельность в данной организации. В феврале, апреле и мае 2021 года руководитель общества на территории города Пензы незаконно получил денежные средства от трех человек в размере 15 тыс. рублей с каждого, в общей сложности — 45 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

«Приговор суда не вступил в законную силу», — отмечается в тексте.