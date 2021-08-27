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В Башмаковском районе обнаружена фальшивая купюра номиналом 2 тыс. рублей

12:06 | 27.08.2021 | Криминал

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Пенза, 27 августа 2021. PenzaNews. Поддельная денежная купюра номиналом 2 тыс. рублей выявлена при пересчете наличности в отделении банка в Башмаковском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Башмаковском районе обнаружена фальшивая купюра номиналом 2 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Бумага [фальшивки] несоответствующего качества, отсутствуют защитные волокна, защитная нить и водяной знак», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подделка поступила от жительницы Башмаково, по словам которой, она получила ее на сдачу в мясном павильоне на рынке 21 августа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

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