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В Пензе по факту травмирования рабочего ковшом трактора возбуждено уголовное дело

15:16 | 27.08.2021 | Криминал

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Пенза, 27 августа 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту травмирования рабочего 1983 года рождения ковшом трактора на улице Терновского в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе по факту травмирования рабочего ковшом трактора возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 12 августа 2021 года в дневное время во время производства работ по расчистке плит от грунта для их последующего извлечения и проведения ремонта коммуникационных систем в траншее около жилого дома по улице Терновского [...] рабочий акционерного общества города Пензы был прижат ковшом трактора к своду траншеи, в результате чего получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда.

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