Под Пензой женщина оформила кредит на 950 тыс. рублей и перевела деньги мошеннику Криминал

Пенза, 29 августа 2021. PenzaNews. Жительница села Засечного Пензенской области 1961 года рождения после звонка телефонного мошенника оформила кредит на 950 тыс. рублей и перевела почти всю сумму на чужой счет. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что на имя собеседницы злоумышленники оформляют кредит на сумму 950 тыс. рублей; чтобы предотвратить их действия, гражданка должна самостоятельно оформить кредит, а деньги перечислить на «безопасный» счет. Женщина поверила словам мнимого сотрудника банка и в личном кабинете оформила на свое имя кредит на 950 тыс. рублей. Затем она отправилась в торговый центр на улице Терновского [в Пензе] и через банкомат перевела 943 тыс. рублей на расчетный счет, который указал незнакомец», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — добавили в УМВД.