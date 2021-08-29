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Под Пензой женщина оформила кредит на 950 тыс. рублей и перевела деньги мошеннику

11:14 | 29.08.2021 | Криминал

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Пенза, 29 августа 2021. PenzaNews. Жительница села Засечного Пензенской области 1961 года рождения после звонка телефонного мошенника оформила кредит на 950 тыс. рублей и перевела почти всю сумму на чужой счет. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Под Пензой женщина оформила кредит на 950 тыс. рублей и перевела деньги мошеннику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что на имя собеседницы злоумышленники оформляют кредит на сумму 950 тыс. рублей; чтобы предотвратить их действия, гражданка должна самостоятельно оформить кредит, а деньги перечислить на «безопасный» счет. Женщина поверила словам мнимого сотрудника банка и в личном кабинете оформила на свое имя кредит на 950 тыс. рублей. Затем она отправилась в торговый центр на улице Терновского [в Пензе] и через банкомат перевела 943 тыс. рублей на расчетный счет, который указал незнакомец», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — добавили в УМВД.

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