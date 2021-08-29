Пензенец подозревается в угоне машины и краже агрегатов от другого автомобиля Криминал

Пенза, 29 августа 2021. PenzaNews. Житель Пензы 1990 года рождения подозревается в угоне автомобиля «ВАЗ-2115», припаркованного на территории гаражного комплекса на улице Ульяновской, а также в краже находившихся в салоне двигателя и автоматической коробки передач от другой машины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся. По его словам, он знал, что потерпевший занимается ремонтом автомобилей и что в салоне автомобиля находится агрегат от транспортного средства. Детали злоумышленник планировал продать, а вырученные деньги потратить на покупку алкоголя», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что украденные агрегаты злоумышленник спрятал в кустах рядом с дорогой, где они впоследствии были обнаружены полицейскими.

Из сообщения следует, что по факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».