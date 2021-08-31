EN
19:41:20 Вторник, 31 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе посетитель магазина разбил витрину после отказа отдать ему продукты бесплатно

10:01 | 31.08.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 31 августа 2021. PenzaNews. Посетитель магазина, расположенного на улице 8 Марта в Пензе, разбил витрину после отказа отдать ему продукты бесплатно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области.

В Пензе посетитель магазина разбил витрину после отказа отдать ему продукты бесплатно

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«В ночное время суток автопатруль Росгвардии получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из магазинов по улице 8 Марта. Стражи порядка незамедлительно отправились на место, где к ним обратился охранник магазина», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по словам мужчины, несколькими минутами ранее посетитель, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал на кассе, требуя отдать ему продукты бесплатно.

«Получив отказ, он разбил близстоящую витрину, тем самым нанес имущественный вред магазину», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что посетитель магазина 1991 года рождения был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Салтыково подозревается в краже денег, продуктов, пива и сигарет из магазина В Пензе пенсионерка лишилась более 470 тыс. рублей при попытке заработать на бирже
В Пензе повышена эффективность работы площадки водоподготовки «Подгорная» Фейгин отчитался о ходе работ по выполнению наказов избирателей в Пензе
В Пензе благотворители помогли собрать в школу около 1,3 тыс. детей В Пензенской области за сутки подтверждено 236 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама