В Пензе посетитель магазина разбил витрину после отказа отдать ему продукты бесплатно Криминал

Пенза, 31 августа 2021. PenzaNews. Посетитель магазина, расположенного на улице 8 Марта в Пензе, разбил витрину после отказа отдать ему продукты бесплатно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«В ночное время суток автопатруль Росгвардии получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из магазинов по улице 8 Марта. Стражи порядка незамедлительно отправились на место, где к ним обратился охранник магазина», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по словам мужчины, несколькими минутами ранее посетитель, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал на кассе, требуя отдать ему продукты бесплатно.

«Получив отказ, он разбил близстоящую витрину, тем самым нанес имущественный вред магазину», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что посетитель магазина 1991 года рождения был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.