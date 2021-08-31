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В Пензе пенсионерка лишилась более 470 тыс. рублей при попытке заработать на бирже

14:31 | 31.08.2021 | Криминал

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Пенза, 31 августа 2021. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы лишилась более 470 тыс. рублей, став жертвой мошенничества при попытке заработать на бирже. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе пенсионерка лишилась более 470 тыс. рублей при попытке заработать на бирже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем поясняется, что женщина увидела в интернете рекламу, посвященную инвестициям, и оставила заявку со своими контактными данными, после чего ей позвонил незнакомец, представившийся консультантом.

«Он предложил женщине заработать на бирже, а для этого ей было необходимо перевести деньги на счет электронного кошелька. Пенсионерка зарегистрировалась в приложении, где ей был открыт счет. Через некоторое время ей снова позвонил консультант и предложил оказывать помощь в проведении всех сделок. Когда пенсионерка провела две сделки, она увидела на счете поступление 5 тыс. долларов США. Гражданка обрадовалась и для увеличения прибыли на два расчетных счета перевела денежные средства в сумме 474 тыс. рублей. Когда пожилая женщина решила забрать свои деньги, консультант пояснил, что для этого необходимо оплатить страховку. В этот момент пенсионерка поняла, что ее обманули», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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