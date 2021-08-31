В Пензе пенсионерка лишилась более 470 тыс. рублей при попытке заработать на бирже Криминал

Пенза, 31 августа 2021. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы лишилась более 470 тыс. рублей, став жертвой мошенничества при попытке заработать на бирже. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем поясняется, что женщина увидела в интернете рекламу, посвященную инвестициям, и оставила заявку со своими контактными данными, после чего ей позвонил незнакомец, представившийся консультантом.

«Он предложил женщине заработать на бирже, а для этого ей было необходимо перевести деньги на счет электронного кошелька. Пенсионерка зарегистрировалась в приложении, где ей был открыт счет. Через некоторое время ей снова позвонил консультант и предложил оказывать помощь в проведении всех сделок. Когда пенсионерка провела две сделки, она увидела на счете поступление 5 тыс. долларов США. Гражданка обрадовалась и для увеличения прибыли на два расчетных счета перевела денежные средства в сумме 474 тыс. рублей. Когда пожилая женщина решила забрать свои деньги, консультант пояснил, что для этого необходимо оплатить страховку. В этот момент пенсионерка поняла, что ее обманули», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».