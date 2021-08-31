Житель Салтыково подозревается в краже денег, продуктов, пива и сигарет из магазина Криминал

Пенза, 31 августа 2021. PenzaNews. Житель села Салтыково Земетчинского района Пензенской области подозревается в краже 200 рублей, а также табачных изделий, продуктов и пива на общую сумму более 11,5 тыс. рублей из местного магазина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Две бутылки пива, часть шоколада, пачка сигарет и 50 рублей были изъяты сотрудниками полиции», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Кража»]», — уточняется в тексте.