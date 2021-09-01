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В Пензе на стройке двое рабочих упали с высоты 6 этажа, один из них погиб

09:36 | 01.09.2021 | Криминал

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Пенза, 1 сентября 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено в Пензе по факту падения двоих рабочих с высоты 6 этажа на стройплощадке многоквартирного дома на улице Серпуховской, в результате чего мужчина 1973 года рождения погиб, а его коллега 1999 года рождения получил тяжелые травмы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе на стройке двое рабочих упали с высоты 6 этажа, один из них погиб. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 30 августа 2021 года в дневное время во время производства работ по пропениванию бетонных конструкций в строящемся доме, расположенном на улице Серпуховской в городе Пензе, двое рабочих упали с деревянной основы, расположенной на уровне 6 этажа дома. В результате мужчина 1973 года рождения скончался от полученных телесных повреждений; мужчина 1999 года рождения получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на данный момент выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда.

«Расследование уголовного дела продолжается», — отмечается в тексте.

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