Репетитор из Пензы стала жертвой мошенничества Криминал

Пенза, 1 сентября 2021. PenzaNews. Жительница Пензы 1985 года рождения, разместившая в интернете объявление об оказании услуг репетитора по английскому языку, лишилась денег, попавшись на уловку мошенника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«Гражданке позвонил мужчина, который выразил желание воспользоваться ее услугами и перечислить предоплату. Для этого он попросил женщину продиктовать реквизиты банковской карты и код из SMS, что та и сделала. После этого жительнице Пензы поступило сообщение о списании с ее кредитной карты денежных средств в сумме около 38 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.