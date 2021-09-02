EN
14:30:33 Четверг, 2 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Около 120 тыс. рублей похищено с карты пензенца, пытавшегося купить билеты в кино

14:01 | 02.09.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 2 сентября 2021. PenzaNews. Житель Пензы 1998 года рождения лишился около 120 тыс. рублей, пытаясь купить билеты в кинотеатр, расположенный в одном из торговых центров города, по объявлению, найденному в соцсети «ВКонтакте». Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Около 120 тыс. рублей похищено с карты пензенца, пытавшегося купить билеты в кино. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданин перешел по ссылке, где оформил заказ билетов, введя реквизиты банковской карты и код из SMS. За билеты он заплатил 2,5 тыс. рублей. Позже житель Пензы обнаружил, что со счета его банковской карты были списаны денежные средства в сумме около 120 тыс. рублей, которые были сразу зачислены на чужую банковскую карту», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 230 случаев заражения коронавирусом В «Т Плюс» напомнили о важности подготовки внутридомовых сетей к отопительному сезону
В Башмаково обнаружена поддельная купюра номиналом 2 тыс. рублей Турслет работников образования Пензенской области стартует 3 сентября
В Пензе одобрено еще 11 заявок на заключение соцконтракта Мосгорсуд признал законным продление ареста Белозерцеву
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама