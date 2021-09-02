Около 120 тыс. рублей похищено с карты пензенца, пытавшегося купить билеты в кино Криминал

Пенза, 2 сентября 2021. PenzaNews. Житель Пензы 1998 года рождения лишился около 120 тыс. рублей, пытаясь купить билеты в кинотеатр, расположенный в одном из торговых центров города, по объявлению, найденному в соцсети «ВКонтакте». Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«Гражданин перешел по ссылке, где оформил заказ билетов, введя реквизиты банковской карты и код из SMS. За билеты он заплатил 2,5 тыс. рублей. Позже житель Пензы обнаружил, что со счета его банковской карты были списаны денежные средства в сумме около 120 тыс. рублей, которые были сразу зачислены на чужую банковскую карту», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.