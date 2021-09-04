В Пензенской области вынесен приговор о краже дизтоплива из нефтепродуктопровода Криминал

Пенза, 4 сентября 2021. PenzaNews. Наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничения свободы сроком на один год назначено 52-летнему жителю Пачелмского района Пензенской области за повреждение нефтепродуктопровода и кражу дизельного топлива. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СКР.

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«По данным следствия, в период с 5 по 19 декабря 2019 года злоумышленник решил осуществить несанкционированную врезку в магистральный нефтепродуктопровод, принадлежащий акционерному обществу, расположенный недалеко от села Титово Пачелмского района. С этой целью он доставил на место совершения преступления необходимые инструменты, с помощью которых осуществил несанкционированное подключение к нефтепродуктопроводу», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в результате организации был причинен материальный ущерб более чем на 8,5 тыс. рублей.

«К месту врезки мужчина присоединил конструкцию, состоящую из шланга высокого давления, шарового крана, полиэтиленовой трубы и пластиковой емкости, замаскировав ее от посторонних лиц. С помощью данной конструкции житель Пачелмского района похитил из магистрального нефтепродуктопровода 408 литров дизельного топлива общей стоимостью более 14 тыс. рублей», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что в ходе следствия и судебного разбирательства мужчина, ранее судимый за аналогичную кражу нефтепродуктов, совершенную организованной группой в особо крупном размере, вину в совершении инкриминируемых деяний не признал.

«Несмотря на это, следователям удалось собрать достаточные доказательства его причастности к совершению незаконной врезки и хищению дизельного топлива», — подчеркивается в нем.

На данный момент приговор суда вступил в законную силу.