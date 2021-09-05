Пензенец стал жертвой мошенничества при попытке заказать интимные услуги Криминал

Пенза, 5 сентября 2021. PenzaNews. Житель Пензы 1967 года рождения стал жертвой мошенничества при попытке заказать интимные услуги через интернет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Он позвонил по указанному в объявлении номеру. Ему ответила девушка, которая пояснила, что готова ему оказать услугу, но для этого необходимо перечислить задаток в сумме 1 тыс. рублей и оплатить страховку в сумме 4,5 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что доверчивый пензенец перевел 5,5 тыс. рублей, однако девушка к нему не приехала, а ее телефон оказался отключен.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]», — добавляется в тексте.