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Житель Екатеринбурга подозревается в краже детских игрушек из магазинов Пензы

11:17 | 05.09.2021 | Криминал

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Пенза, 5 сентября 2021. PenzaNews. Ранее судимый 20-летний житель Екатеринбурга подозревается в краже детских игрушек из магазинов Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Житель Екатеринбурга подозревается в краже детских игрушек из магазинов Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Молодой человек свою вину признал и в содеянном раскаялся. По его словам, в Пензе он оказался проездом», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что, по версии следствия, 8 июня, зайдя в один из торговых центров, он взял с прилавка коробки с игрушками и прошел мимо касс, не оплатив товар.

«Сумма причиненного ущерба составила около 9 тыс. рублей. Похищенный товар злоумышленник продал, а деньги потратил по своему усмотрению», — уточняется в пресс-релизе.

В сообщении обращается внимание на то, что данный граждан подозревается в совершении еще двух аналогичных краж на территории Пензы.

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