В Пензе стройкомпания погасила долги по зарплате после возбуждения уголовного дела Криминал

Пенза, 6 сентября 2021. PenzaNews. Строительная компания, осуществляющая деятельность в Пензе, полностью погасила задолженность перед сотрудниками благодаря мерам, принятым следствием в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительством, в период с декабря 2020 года по май 2021 года полностью не выплачивал заработную плату 19 работникам, имея реальную возможность ее выплачивать. Общая сумма задолженности составила более 4,5 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что руководитель организации впервые привлекается к уголовной ответственности, он совершил преступление небольшой тяжести и полностью возместил причиненный ущерб на первоначальном этапе следствия, поэтому уголовное дело в отношении него прекращено.