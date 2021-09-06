В Белинском районе вынесен приговор группе «черных археологов» Криминал

Пенза, 6 сентября 2021. PenzaNews. Пятеро жителей Пензенской области и Москвы — четверо мужчин в возрасте от 24 до 39 лет и 34-летняя женщина — признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в», ч. 3 ст. 243.2 УК РФ «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«По делу установлено, что злоумышленники вступили в преступный сговор и в мае 2020 года прибыли на участок местности вблизи села Топориха Белинского района, в границах которого впоследствии выявлен культурный слой многослойного объекта культурного наследия (памятника археологии) — селище «Агапово-1», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, определив территорию залегания археологических предметов, время возникновения которых превышает 100 лет, злоумышленники, не имея специального разрешения, с использованием лопат и металлоискателей выкопали и изъяли из земли и с ее поверхности 34 археологических предмета, имеющих историческую, научную и культурную ценность, в том числе старинные монеты, иконы, нательные кресты и пронизи на конские упряжи.

«Тем самым они повредили культурный слой указанного места залегания археологических предметов», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что злоумышленники были задержаны на месте преступления сотрудниками органов безопасности.

«В судебном заседании вину в содеянном подсудимые признали в полном объеме. В соответствии с мнением государственного обвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств — совершение тяжкого преступления впервые, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие у двоих подсудимых на иждивении несовершеннолетних детей — суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 1 года 8 месяцев условно с испытательным сроком на один год. Изъятые у злоумышленников археологические находки приговором суда переданы в комитет Пензенской области по охране памятников истории и культуры», — говорится в пресс-релизе.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.