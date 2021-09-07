Граждане Египта задержаны в Пензе по подозрению в сбыте наркотиков Криминал

Пенза, 7 сентября 2021. PenzaNews. Граждане Египта 1997 и 2001 годов рождения задержаны в Пензе по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«Сотрудники полиции установили местонахождение закладок, которые они успели сделать до своего задержания», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что иностранцы прибыли в Пензу два года назад, чтобы получить высшее образование в одном из вузов региона.

«По словам одного из них, деньги им требовались для того, чтобы оплачивать аренду квартиры», — добавляется в тексте.

Из сообщения следует, что в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело, в настоящее время они находятся под стражей.