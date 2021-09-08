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Житель Пензы за несколько часов перевел мошенникам 2,8 млн. рублей

16:55 | 08.09.2021 | Криминал

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Пенза, 8 сентября 2021. PenzaNews. 56-летний житель Пензы за несколько часов перевел мошенникам 2,8 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Житель Пензы за несколько часов перевел мошенникам 2,8 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина рассказал, что на его телефон позвонила девушка и представилась сотрудником службы безопасности банка. Незнакомка поинтересовалась у него, оформлял ли он кредит. Гражданин ответил, что никаких заявок не подавал. Тогда девушка сказала, что неизвестные лица пытаются оформить на его имя кредит», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что злоумышленница переключила собеседника на другого человека, а тот в свою очередь предупредил пензенца о предстоящем звонке из правоохранительных органов.

«Через некоторое время на его телефон действительно поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец сообщил, что в настоящее время ведется расследование по банковским мошенничествам и собеседнику необходимо выполнить все требования сотрудника банка, с которым ранее он уже общался», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что после этого на связь с пензенцем вновь вышел злоумышленник под видом банковского работника, который убедил его взять кредит на покупку квартиры и затем перевести деньги на «безопасный» сет.

«Следуя инструкциям звонившего, житель Пензы в одном из банков оформил кредит на приобретение недвижимости на сумму более 3,3 млн. рублей. Получив денежные средства, потерпевший проследовал в торговый центр, где через банкомат в течение нескольких часов перевел 2,8 млн. рублей на 30 абонентских номеров. Все это время мошенники находились на связи с потерпевшим», — говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что потерпевший осознал произошедшее только на следующий день.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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