EN
16:08:58 Четверг, 9 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Земетчино обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей

14:13 | 09.09.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 9 сентября 2021. PenzaNews. Фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей обнаружена при пересчете наличности в отделении банка в рабочем поселке Земетчино Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Земетчино обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Бумага [купюры] несоответствующего качества, отсутствуют защитные волокна, водяной знак имитирован, [наблюдается] сплошное свечение в УФЛ», — перечисляются в тексте признаки подделки.

В нем добавляется, что данная купюра поступила в выручке магазина, расположенного на улице Ленина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Новости партнеров
Читайте также
В пензенском музее спорта начала работу фотовыставка «Монеты славы» В Пензенской области установлено местонахождение троих малолетних детей, ушедших из дома
В Пензенской области за сутки подтверждено 234 случая заражения коронавирусом В Кузнецке завершено расследование дела об убийстве женщины
Янсонс будет играть за пензенский «Дизель» В «Т Плюс» предупредили о мошенниках, которые объявляют закупочные процедуры от имени компании
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама