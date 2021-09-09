В Земетчино обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей Криминал

Пенза, 9 сентября 2021. PenzaNews. Фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей обнаружена при пересчете наличности в отделении банка в рабочем поселке Земетчино Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Бумага [купюры] несоответствующего качества, отсутствуют защитные волокна, водяной знак имитирован, [наблюдается] сплошное свечение в УФЛ», — перечисляются в тексте признаки подделки.

В нем добавляется, что данная купюра поступила в выручке магазина, расположенного на улице Ленина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».