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В Заречном обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей

12:31 | 11.09.2021 | Криминал

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Заречный, 11 сентября 2021. PenzaNews. Поддельная купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года обнаружена в отделении банка в Заречном Пензенской области при пересчете денежной наличности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Заречном обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Фальшивка поступила от местной жительницы 1989 года рождения», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что к женщине подделка попала от знакомого 1985 года рождения, а тот, по его словам, получил купюру при продаже своего автомобиля.

Из сообщения следует, что по месту проживания данных граждан других денежных купюр с признаками подделки и оборудования для их изготовления не обнаружено.

По факту выявления фальшивки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

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