Пензенец осужден за убийство двух женщин, совершенное 19 лет назад Криминал

Пенза, 13 сентября 2021. PenzaNews. 39-летний житель Пензы осужден за убийство двух женщин, совершенное 19 лет назад. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«Следствием и судом установлено, что в ночь с 6 на 7 августа 2002 года злоумышленник встретил ранее незнакомую девушку 1981 года рождения на пешеходной тропинке за гаражами по улице Нахимова в городе Пензе. Он завел с потерпевшей разговор, который через некоторое время перерос в ссору. В ходе нее он сдавил шею девушки шнурком, после этого нанес ей один удар в область грудной клетки имевшимся при себе ножом. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от механической асфиксии при сдавлении органов шеи», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого мужчина отошел на расстояние чуть более 150 метров, где около одного из гаражей встретил другую ранее незнакомую женщину 1942 года рождения.

«В ходе завязавшейся словесной перепалки молодой человек нанес ей не менее 16 ударов тупым твердым предметом по голове, телу и рукам и не менее 36 ударов ножом. Женщина скончалась на месте происшествия от множественных колото-резаных ранений грудной клетки и ранения брюшной полости, сопровождавшихся острой кровопотерей», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что через 18 лет эти убийства удалось раскрыть благодаря непрекращавшейся работе следователей и криминалистов.

«Причастным к совершению дерзкого преступления оказался житель Пензы 1981 года рождения, судимый в 2003 и 2011 годах за совершение изнасилований, насильственных действий сексуального характера, применение насилия в отношении представителя власти», — отмечается в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что, несмотря на истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности, суд, исходя из обстоятельств произошедшего, пришел к выводу о невозможности освобождения злоумышленника от наказания.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных за убийство двух женщин по приговору от 2021 года (в виде 13 лет лишения свободы) и за изнасилование по приговору от 2011 года, назначено окончательное наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в тексте.

В пресс-релизе указано, что в этот срок судом зачтено полностью отбытое наказание по приговору от 2011 года — с октября 2010-го по октябрь 2019-го.