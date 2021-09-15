Житель Пензы заплатил за интимные услуги 19 тыс. рублей, но не получил их Криминал

Пенза, 15 сентября 2021. PenzaNews. Житель Пензы 1986 года рождения заплатил за интимные услуги 19 тыс. рублей, но так и не получил их; по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«Гражданин пояснил, что в сети интернет нашел объявление об оказании интимных услуг. По указанному номеру ему ответила неизвестная девушка, с которой они договорились о встрече. В качестве предоплаты за услугу мужчине требовалось перечислить на банковскую карту женщины денежные средства. Следуя ее инструкциям, он перевел на банковский счет неизвестной сумму в размере 19 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что после перечисления денег злоумышленница перестала выходить на связь.