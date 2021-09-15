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Житель Пензы заплатил за интимные услуги 19 тыс. рублей, но не получил их

10:06 | 15.09.2021 | Криминал

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Пенза, 15 сентября 2021. PenzaNews. Житель Пензы 1986 года рождения заплатил за интимные услуги 19 тыс. рублей, но так и не получил их; по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Житель Пензы заплатил за интимные услуги 19 тыс. рублей, но не получил их

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Гражданин пояснил, что в сети интернет нашел объявление об оказании интимных услуг. По указанному номеру ему ответила неизвестная девушка, с которой они договорились о встрече. В качестве предоплаты за услугу мужчине требовалось перечислить на банковскую карту женщины денежные средства. Следуя ее инструкциям, он перевел на банковский счет неизвестной сумму в размере 19 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что после перечисления денег злоумышленница перестала выходить на связь.

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